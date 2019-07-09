غدا.. صرف معاشات يوليو المحولة إلى البنوك بزيادة 15%

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر يوليو الحالي، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك اعتبارًا من غدا الأربعاء 10 يوليو بزيادة 15%، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، قد بدأت صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوق التأمينات، ومن ماكينات الصرف الآلي.

وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر تم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من الخميس 4 يوليو بدلاً من اليوم الجمعة 5 يوليو، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيتم الصرف اعتبارًا من غدا الأربعاء 10 يوليو.

Advertisements

يأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019، وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل، فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة التضامن، قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيهًا شهريًا، وحدًا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.

وذكرت الوزارة أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي العام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.