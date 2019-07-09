شكرا لقرائتكم خبر عن "الانفصال بيزيد والارتباط بيقل".. زواج وطلاق المصريين × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أرقاما هامة حول زواج وطلاق المصريين، حيث أظهرت البيانات الإحصائية، أن عام 2018 شهد ارتفاعا فى عدد حالات الطلاق، فيما تراجعت حالات الزواج، لتكشف عددا من المؤشرات حول إحصاءات الزواج والطلاق فى مصر خلال عام 2018، جاء أبرز 15 مؤشر ومعلومة بها، كالتالى:

1- 887 ألف و315 حالة زواج خلال 2018 بانخفاض 2.8% عن عام 2017، الذى بلغ عدد الحالات خلاله 912 ألفا و606 حالات.

2- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.1 فى الألف عام 2018، مقابل 9.6 فى الألف عام 2017.‌

3- بلغ عدد عقود الزواج فى الحضر 364 ألفا و849 عقداً بنسبة 41.1% من إجمالى حالات الزواج فى 2018.

4- بلغ عدد عقود الزواج فى الريف 522 ألفا و466 عقداً عام 2018 بنسبة 58.9% من جملة العقود.

5- سجلت أعلى نسبة زواج بالنسبة للأزواج فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، بعدد عقود بلغ 359 ألف و406 تعاقداً، بنسبة 40.5% من إجمالى حالات الزواج فى 2018.

6- فيما جاءت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 8859 عقداً تمثل 1% من جملة العقود.

7- بالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة)، بعدد عقود بلغ 323 ألف و889 عقداً بنسبة 36.5% من إجمالى حالات الزواج فى 2018.

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8- بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (60 - 65 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 1408 عقداً، بنسبة 0,2% من جملة العقود.

9- 211 ألف و554 حالة طلاق خلال 2018 بارتفاع 6.7% عن عام 2017، الذى بلغ عدد الحالات خلاله 198 ألف و269 حالة.

10- بلغ معدل الطلاق على مستوى الجمهورية 2.2 فى الألف عام 2018، مقابل 2.1 فى الألف عام 2017.‌

11- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 121 ألف و714 إشهاداً بنسبة 57.5% من إجمالى حالات الطلاق فى 2018.

12- سجلت أعلى نسبة طلاق بالنسبة للأزواج فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43 ألف و164 إشهاداً بنسبة 20,4%.

13- فيما بلغت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 540 إشهاداً بنسبة 0,3% من جملة الإشهادات.

14- بالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 39 ألف و376 إشهاداً بنسبة 18.6%.

15- بينما كانت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1368 إشهاداً بنسبة 0,6% من جملة الإشهادات.