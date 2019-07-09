شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد للأقطان: مطلوب زراعة قصير التيلة فى مناطق معزولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس معين صقر رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتصدير الأقطان إنه من المهم سد أبواب تهريب الغزول والأقمشة إلى داخل البلاد بهدف دعم الصناعة الوطنية ووضعها على طريق المنافسة.

وقال معين صقر لـ"الخليج 365" إن عمليات التهريب مستمرة عبر الموانئ وأيضا عبر بعض المناطق الحرة إلى السوق المحلى، ونتيجة لذلك يتم ضرب الصناعة الوطنية فى مقتل، مما يتطلب مزيد من الرقابة على ظاهرة التهريب بجانب رفع الجمارك عليها بشكل كاف.

وحول إمكانية زراعة القطن قصير التيلة، قال إنه يمكن ذلك، ولكن لابد من اختيار مناطق معزولة حتى لا تخلط بذور القطن القصير مع الطويل خاصة وانه سبق أن اختلطت بعض أنواع بذور الأقطان مع بعضها البعض وهذا يؤثر على الإنتاج بشكل كبير.

أشاد معين صقر بخطة وزارة قطاع الأعمال العام التى تنفذها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتطوير المحالج وشركات الغزل والنسيج على مدار عامين ونصف.