شكرا لقرائتكم خبر عن "كارنيهات هوية" لجميع العاملين فى فنادق مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل غرفة المنشآت الفندقية على الكارنيهات السياحية الخاصة بالعاملين فى القطاع الفندقى مع مطابع الشرطة، بعد أن تم ادخال كافة العاملين فى قطاع الفنادق على مستوى مصر، والتى ستحتوى على كافة البيانات الخاصة بالعاملين.

تلك الخطوة التى يتخذها قطاع السياحة للمرة الأولى لها انعكاس كبير على عملية تأمين المنشآت السياحية وضمان جودة الخدمات للسائح:

1 - "كارنيه سياحى" هو الهوية التى لن يٌسمح لأى فرد أن يعمل فى القطاع الفندقى بدونه.

2 بطاقة تعريف للعامل بالقطاع الفندقى بجميع بياناته الشخصية، ونوعية وظيفته والمؤسسة التابع لها، والتدريبات الحاصل عليها.

3 تلك البيانات تم ربطها بشكل إلكترونى بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وشرطة السياحة.

Advertisements

4 الكارنيه السياحى يعد وثيقة هامة تؤكد على وجود عماله مدربة حسنة السير والسلوك وتتبع مؤسسة مرخصة لدى الدولة، ويضمن أن تكون العمالة السياحية أفضل واجهة لمصر.

5 من يعمل فى القطاع الفندقى دون الحصول على هذا الكارنيه يعرض نفسه والمنشأة التابع لها للمسائلة القانونية.

6 لن يكون هناك حاجة إلى كشف أمنى عن العامل طالما يمتلك هذا الكارنيه.

7 وفرت غرفة المنشآت الفندقية تدريبات لجميع العاملين بالفنادق لإدخال البيانات للعاملين عن طريق باسورد خاص.

8 تم الاتفاق مع شرطة السياحة على طباعة هذه الكارنيهات، وجارى طباعتها فى مطابع الشرطة.