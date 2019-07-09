شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت وظيفة البوسطجى؟.. رئيس البريد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الهيئة القومية للبريد تغيرا كبيرا منذ عدة سنوات حيث تغيرت مهامها وتطورت خدماتها، فلم تعد تقدم فقط تلك الخدمات القديمة والخاصة بالبريد السريع والطرود والخطابات ومدخرات العملاء وصرف المعاشات ولكنها توسعت لتقدم خدمات الكترونية منها خدمات تتعلق بالسداد الالكترونى للخدمات الحكومية بالتعاون مع عدة وزارات، وذلك مع تطور المكاتب التى أصبحت مزودة بالتكنولوجيا.

ومع تطور الهيئة أيضا لم يعد ساعى البريد أو "البوسطجى" الذى يرتدى حقيبة الخطابات ويرتدى زيا موحدا للهيئة بنفس المهام أو الشكل وهو الذى كان ينادى فى السابق على اصحاب الخطابات بكلمة بوستة.

ووفقا لرئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، فقد أوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دور ساعى البريد لم ينتهى ولكن تغيرت مهامه مع تعدد خدمات الهيئة وأصبح مندوب خدمات يقوم بتوصيل الخدمات للعملاء مثل الطرود والبريد السريع والتى قد تزيد عن إرسال الخطابات بنسبة كبيرة للغاية.

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وأضاف أن مندوب الخدمات بالهيئة يقدم ايضا خدمات مالية بالمنازل اذ يمكن على سبيل المثال عند توصيله لأى طرد أو بريد، أن يقوم العميل بسداد فواتير بعض الخدمات الحكومية التى تقدمها الهيئة مثل خدمة شحن العدادات وغيرها عبر ماكينة الصرف الالى الموجودة بحوزته.

وتنفذ هيئة البريد خطة طموحة للتطوير وذلك فيما يتعلق بالمكاتب وتحويلها لمركز للخدمات البريدية وتزويدها بأحدث نظم التكنولوجيا، وأيضا التوسع فى خدمات الهيئة لتشمل تقديم العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا.

وكان الصغير قد اكد فى وقت سابق، أن الهيئة نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدا أن ما حققته الهيئة من نجاح خلال الفترة الماضية يعتبر إنجازا غير مسبوق.