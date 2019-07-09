شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.585 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.61 درهم، مصحوبا بظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.55 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.61 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.59 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط