شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يشهد أداء إيجابي -تحليل صباحي- 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.90 درهم، فقد نجح هذا المستوى في دفع السهم لاعلى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 1.05 درهم، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يمدد مكاسبه السهم في الاجل لمستويات قد تصل الى 1.10 ثم 1.20 درهم، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.97 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.01 وبين مستوى المقاومة هو 1.11 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد