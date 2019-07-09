شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.66 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.70 درهم، وبالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.60 درهم كمستوى اول ثم 1.54 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.72 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.68 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط