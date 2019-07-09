شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا منذ بداية الشهر الماضي، حيث انهى تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 0.327 درهم، مقتربا بذلك من مستوى الدعم 0.32 درهم، وفي ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.28 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.32 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط