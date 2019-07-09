شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 11.15 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وفي ظل استمرار تراجع كميات التداول منذ نهاية الشهر الماضي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 10.70 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 11.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط