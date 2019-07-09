«مواصفات» تنفذ ورشة لتجار العطور حول «القياسات»

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، سادس الورش التوعوية بنظام القياسات الصناعية وبرامج الرقابة المترولوجية، التي تضمنت هذه المرة ممثلين لشركات العطور العربية في الدولة، من أجل التوعية بأهداف ومتطلبات نظام القياسات الصناعية.

استحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2017، في مسعى لتسهيل التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم، ولتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس.

واستضافت الهيئة بمقرها في دبي، الأسبوع الماضي، 27 ممثلاً لعدد من كبريات شركات العطور في الدولة، حيث نظمت الورشة إدارة المقاييس في الهيئة، لشرح تفاصيل نظام القياسات الصناعية، ضمن المرحلة الثانية للتطبيق التي أعلنت عنها الهيئة، وبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه إلزامياً على مصانع الدهانات ومشروبات الطاقة والدواجن الطازجة والمنظفات.

وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، إن الورشة التوعوية تأتي ضمن خطة الهيئة لرفع مؤشرات الوعي لدى تجار العطور، تتبعها ورش مماثلة لتجار المشروبات الغذائية، حيث يكفل تطبيق النظام استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية، وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية التي يتم تطبيقها في الصناعة الوطنية، التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وبرامج الحفاظ على البيئة، ودعم الصناعات النوعية.

وأضافت أن نظام القياسات الصناعية، يشمل عدداً من القطاعات الحيوية، تتضمن عبوات مياه الشرب، والدجاج الطازج، والزيوت النباتية، والمنظفات، والعصائر والمشروبات الغازية، والعطور، وأسطوانات الغاز المنزلي، فيما عقدت الهيئة منذ تطبيق النظام خمس ورش توعية، وهذه الورشة السادسة.