متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** ثبتت وكالة «كابيتال انتليجينس» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك أبوظبي الأول عند درجتي AA- وA1+ على التوالي، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.

** ثبتت وكالة «كابيتال انتليجينس» تصنيفات مصرف الشارقة الإسلامي عند درجتي A- وA2؛ وذلك للتصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

** قالت «موديز» في مراجعتها الدورية لتصنيفات المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، إن التصنيف طويل الأجل الممنوح لها عند Baa2 يعكس مرونة نموذج أعمالها إضافة إلى المزايا التنافسية الأخرى باعتبارها؛ مركزاً للأعمال والخدمات اللوجستية الخارجية المتصلة بميناء جبل علي الضخم، ناهيك عن قاعدة تدفقاتها المالية القوية، مدعومة بالإيرادات المتأتية من عقود الإيجار. وتوقعت الوكالة أن تستمر «موانئ دبي العالمية»، الشركة الأم، باتباع سياسات مالية داعمة للملف الائتماني المستقل للمنطقة الحرة.