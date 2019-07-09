شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات السابعة بين أغنى دول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات حديثة أصدرها البنك الدولي، حيث أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي يبلغ 67758 دولاراً سنوياً (248670 درهماً)، أو ما يصل إلى 20722 درهماً شهرياً، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 632.6 مليار دولار في العام 2017. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن التعداد السكاني في الإمارات يبلغ 9.4 مليون نسمة.

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