شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز» تبدأ إعادة شراء أسهمها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «دانة غاز» إنها قامت بإعادة شراء 368.250 سهماً من أسهمها، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.وأفادت الشركة إن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.949 درهم للسهم، مشيرةً إلى أن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها ميناكورب. وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء يبلغ 697.3 مليون سهم.

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