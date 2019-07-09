«المركزي»: النظام المصرفي قوي والسيولة كافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2018، الذي يتضمن معلومات ذات صلة وبيانات مالية وتقييمات للاستقرار تتعلق بالنظام المالي في الدولة، وهو ما يعزز الثقة والشفافية في النظام المصرفي والمالي في كافة أنحاء الإمارات.

ووفقاً للتقرير، أشار المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات لا يزال قوياً، مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة، وتسجيل أداء مالي متماسك وكفاءة تشغيلية عالية.

إلى ذلك، أظهر اختبار القدرة على تحمّل الضغط أنّ النظام المصرفي في دولة الإمارات لا يزال مرناً في مواجهة عدم الاستقرار المالي المحتمل.

قال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي: «لقد كانت النقطة الفارقة في سنة 2018 بالنسبة للمصرف المركزي، هي إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، الذي حدد المساهمة في الاستقرار المالي واحداً من الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي. وفي سنة 2018، أنشأ المصرف المركزي أيضاً (لجنة سياسات الاستقرار المالي) التي ستعمل على تسهيل تحقيق هذا الهدف على نحو متكامل وشامل».

ضرورة اليقظة

وعلى الرغم من أن الآفاق الاقتصادية الكلية-المالية تبدو داعمة للاستقرار المالي، إلا أن المشاركين في النظام المالي بحاجة إلى أن يظلوا متيقظين للمخاطر الاقتصادية الكلية-المالية الدولية والإقليمية المحتملة. وسعياً لضمان المرونة المستمرة للقطاع المالي في الدولة، حرص المصرف المركزي على تقوية وتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المصرفي في الدولة.

وقال التقرير: إن النمو الاقتصادي الكلي وتوقعات الاقتصاد كانت مستقرة خلال عام 2018، بدعم من تحسن متوسط أسعار النفط وانتهاج استراتيجيات مالية أكثر استباقية، والإعلان عن مبادرات إصلاح هيكلية ناجعة للتنويع المالي والاستدامة، إضافة إلى استقرار الأسواق المالية. وانخفضت أسعار وإيجارات سوق العقارات للعام الرابع على التوالي بفضل المعروض الجديد من الوحدات المطورة حديثاً.

ولا يزال النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع برسملة كافية، حيث تجاوزت نسبة رأس المال الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، في حين عكست مؤشرات السيولة والتمويل مخزونات السيولة القوية وتحسن مقاييس التمويل الرئيسية خلال العام الماضي. وانعكس الأداء المالي القوي والكفاءة التشغيلية على ارتفاع صافي الأرباح وانخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل في النظام المصرفي العام.

وشهد عام 2018، تحسناً في نسبة نمو الإقراض المصرفي بالمقارنة مع العام السابق، على الرغم من ركود قطاع الإقراض الشخصي.

وعزز المصرف المركزي الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ متطلبات «بازل 3» التنظيمية بشأن رأس المال وإدارة المخاطر والامتثال لتوجيهات معايير إعداد التقارير المالية الدولية (IFSR9)، كما أصدر «المركزي» إطاراً تنظيمياً جديداً لشركات التمويل.

نمو الناتج المحلي

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وبقيت أحوال الاقتصاد الكلي والأسواق المالية داعمة للاستقرار المالي في دولة الإمارات، على الرغم من فقد النمو الاقتصادي العالمي والمحلي للقطاعات غير النفطية بعضاً من زخمها خلال عام 2018. ومن المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي تحسناً ملحوظاً في عام 2019، وذلك بدعم من المحفزات المالي والاستعداد لاستضافة «إكسبو دبي 2020» والإيرادات النفطية القوية، بفضل ارتفاع متوسط أسعار الخام خلال عام 2018.

وشهد القطاع غير النفطي في الدولة نمواً بنسبة 1.3% في عام 2018، بالمقارنة مع 1.9% في العام السابق، في حين قدر إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 1.7% وفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية، والتي يقودها بشكل أساسي قطاع النفط، الذي سجل نمواً بنسبة 2.8%.

ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الاقتصاد المحلي نمواً متسارعاً ليصل إلى 2%، بدعم من خطط التحفيز المالية التي أعلنتها الحكومات المحلية والاتحادية، والتحضيرات لمعرض إكسبو 2020 في دبي وعائدات النفط القوية.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الاتحادية عن تدابير جديدة لتحفيز القطاع الخاص، مثل تذليل متطلبات التملك للأجانب وبعض السياسات المتعلقة بتأشيرات الإقامة.

وتشير تقديرات «المركزي» إلى نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 2.1% في 2018، جنباً إلى جنب مع زيادة صادرات النفط بنسبة 13.9%، الأمر الذي مثل فائضاً في الميزان التجاري بنسبة 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

مؤشر التضخم

وارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 3.1% في عام 2018، من 2% في عام 2017، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، وارتفاع أسعار النفط الخام الذي أثّر في سوق الوقود المحلي. في المقابل، أسهم انخفاض أسعار إيجار الوحدات السكنية في تخفيف تأثير ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود.

وواصلت أسعار مبيعات العقارات السكنية انخفاضها للعام الرابع على التوالي في كل من أبوظبي ودبي. وتباطأت وتيرة التراجع في أبوظبي إلى 6.8% في عام 2018، بالمقارنة مع 9.1% في 2017. أما في دبي، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 8.6% في عام 2018، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 3.8% في عام 2017.

ونما المعروض من العقارات السكنية في أبوظبي بنسبة 8.1% العام الماضي، بالمقارنة مع زيادة قدرها 6.3% في 2017، في حين ارتفع المعروض في دبي بنسبة 7.8% العام الماضي، بالمقارنة مع 9.4% في 2017. وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الإيجارات في أبوظبي بنسبة 9.6%، و10.4% في دبي في عام 2018.

وشهدت العقارات التجارية هي الأخرى تراجعاً بوتيرة أسرع بالمقارنة مع العام السابق في كل من دبي وأبوظبي. ففي دبي، انخفضت إيجارات المساحات المكتبية بنسبة 4.8% في عام 2018، بالمقارنة مع تراجع نسبته 2.4% في 2017. وفي أبوظبي تراجعت الإيجارات بنسبة 8.5% في العام الماضي، بالمقارنة مع تراجع 7.3% في 2017.

السياحة

وارتفع إجمالي عدد السياح الدوليين في دبي بنسبة 0.8% في دبي إلى 15.9 مليون سائح في 2018، في حين زاد عددهم في أبوظبي بنسبة 3.5% إلى 5 ملايين سائح. ومع ذلك انخفض متوسط العائد اليومي لكل غرفة فندقية في دبي بنسبة 5.5% إلى 465 درهم العام الماضي، في حين بقي متوسط الإشغال في الفنادق مستقراً عند 80%.

وفي المقابل، تراجع متوسط العائد اليومي لكل غرفة فندقية في أبوظبي بنسبة 3.8% إلى 405 دراهم في 2018، وبقي معدل الإشغال مستقراً عن حوالي 72%.

وارتفع عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي بنسبة 7.9 % ليصل عددها إلى 115,967 غرفة، في حين ارتفع عددها في أبوظبي بنسبة 7.8% إلى 32,971 غرفة.