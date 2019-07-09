«أبوظبي للأوراق المالية» يبحث الفرص مع «مورجان ستانلي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية بين الكيانين الاقتصاديين.

وقاد خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفداً من «مورجان ستانلي» ترأسهم سامي كاييلو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجوخان أونال المدير الإداري لإدارة الاستثمار، ووليد الرزوقي نائب رئيس إدارة الاستثمار في جولة داخل السوق أعقبه حوار رفيع المستوى جرى خلاله استكشاف الفرص بين الكيانين الاقتصاديين.

وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: «كان الاجتماع بمنزلة عرض استثنائي وتقديم مشرف لسوق أبوظبي، إن تطوير العلاقات التجارية مع بنك استثماري أمريكي متعدد الجنسيات وذي خبرة عالية ومع واحدة من أكبر الشركات للخدمات المالية مثل (مورجان ستانلي)، سيعمل حتماً على زيادة التعاون لتعزيز الرؤية طويلة الأجل لسوق أبوظبي، فسجل الأرقام لهذه المنظومة الاقتصادية يتحدث عن نفسه، حيث يقع ضمن أفضل 10 عائدات لمدة ستة أشهر في المتوسط من تسعير الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2014 وفقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن منصة الأسواق المالية العالمية Dealogic».

ويأتي هذا الاجتماع بعد الالتزام الأخير الذي تعهد به سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنفيذ استراتيجية جديدة ترمي إلى تنويع الأدوات المالية الاستثمارية للمستثمرين في السوق تهدف إلى تحفيز النشاط الاستثماري، وهو نشاط يقع تحت مظلة خطة «غداً 21»، التي تتبنى نهجاً يتطلب بناء منصة قوية للمستثمرين قادرة على إزالة الحواجز والتكاليف التي تحول دون ممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى جعل أبوظبي بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء، كما تهدف خطة «غداً 21» إلى تعزيز نمط الحياة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية.

(وام)