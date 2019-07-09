شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير متشائمة تهبط بالأسواق العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عصفت تقارير اقتصادية متشائمة حيال النمو العالمي أمس الاثنين بمؤشرات الأسهم العالمية، لتسقط معظم الأسواق الكبرى في المنطقة الحمراء، مدعومة في ذلك بتقلص مراهنات المستثمرين على خفض حاد لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الشهر، إثر تقرير وظائف قوي لشهر يونيو/‏ حزيران.خفض بنك مورجان ستانلي مخصصاته من الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى في 5 سنوات، كما قلص توصيته بالاستثمار إلى خفض الوزن، وأرجع المصرف الأمريكي نظرته إلى أن التوقعات بالنسبة للأسهم على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة تبدو ضعيفة، وذلك بحسب تقرير صادر الأحد نقلته وكالة بلومبيرج.قال المصرف إن التوقعات بالنسبة لتيسير السياسة النقدية الأمريكية مرتفعة بالفعل، ما يترك مساحة محدودة أمام إمكانية تعزيز أسعار الأسهم المرتفعة بالفعل، واعتبر أن استمرار التدهور في مؤشرات مديري المشتريات العالمية يشير إلى وجود بيئة كبيرة من المخاطر الهبوطية، وفضل مورجان ستانلي الأسهم المتواجدة في اليابان وأوروبا عن نظيرتها الأمريكية.كما خفضت شركة بلاك روك توقعات النمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الجاري، ونتيجة لتوقعات الشركة بالنسبة للصين وأوروبا على السواء، فإن ذلك أدى إلى نظرة متشائمة في الصورة العالمية الأوسع نطاقاً.في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الاثنين، ليفقد داو جونز أكثر من 160 نقطة مع خسائر قطاع التكنولوجيا، وتراجع سهم أبل بأكثر من 2% ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا في وول ستريت مع توقعات سلبية بشأنه.ويترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي يوم غد الأربعاء لمعرفة المزيد عن اتجاه السياسة النقدية في الفترة القادمة.وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت بجلسة نهاية الأسبوع بعد تقرير الوظائف القوي الذي خفض توقعات خفض الفائدة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.6% أو ما يعادل 164.7 نقطة ليصل إلى 26757.3 نقطة، كما هبط ستاندرد آند بورز بنحو 0.5% إلى 2974.4 نقطة، وانخفض ناسداك بنسبة 0.7% إلى 8101.1 نقطة.وانخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 2٪ بعد أن قام محلل لدى Rosenblatt Securities بتخفيض تصنيفها إلى محايدة، وقال المحلل إن الأسهم ستواجه تدهوراً أساسياً على مدار ال 6 إلى 12 شهراً القادمة، حيث تراجعت مبيعات أبل وآي فون وتباطأ نمو المنتجات الأخرى، كما انخفضت أسهم التكنولوجيا الأخرى مثل NetApp وJuniper Networks.وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الاثنين بفعل توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل قفزة نسبتها 2.7% حققتها أسهم دويتشه بنك بعد أن أعلن البنك خفضاً للوظائف ودشن عملية إصلاح كبيرة.وكبح هذا انخفاضاً بصفة عامة في أوروبا، مع تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07%، ليلحق بالأسهم الآسيوية المتراجعة.وفي طوكيو، انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الاثنين بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية على عكس التوقعات.كما نالت من المعنويات بيانات اقتصادية محلية ضعيفة، إذ هبطت طلبيات شراء الآلات الأساسية في اليابان بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في مؤشر يثير القلق من تضرر أكبر لاستثمارات الشركات جراء التوترات التجارية العالمية.وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1% إلى 21534.35 نقطة.(وكالات)

الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الاثنين محافظا على مكاسبه بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية القوية قلصت التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض حاد لأسعار الفائدة.

وسجلت الليرة التركية انخفاضاً حاداً بعد أن عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي ليثير مخاوف بشأن استقلالية البنك.

وسجل مؤشر الدولار 97.229 في التعاملات المبكرة في لندن دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا البالغ 97.443 الذي سجله يوم الجمعة، وجرى تداول اليورو عند 1.1225 دولار دون تغيير عن اليوم السابق، وكانت العملة الموحدة قد نزلت يوم الجمعة إلي 1.1208 دولار، وفي أحدث تعاملات، سجلت العملة البريطانية 1.2513 دولار منخفضة 0.2%.

(وكالات)

ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو تواصل التراجع

أظهر مسح أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو شهدت مزيداً من التراجع في يوليو/ تموز، مخالفة توقعات لارتفاعها، إذ فشلت مؤشرات إيجابية من أسواق الأسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين الذين لا يتوقعون اتفاقاً فيما يتعلق بالنزاع التجاري قريباً.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بمنطقة اليورو نزل إلى -5.8 في يوليو/ تموز من -3.3 في الشهر السابق، ليأتي دون توقعات محللين البالغة 0.1. وهذه أدنى قراءة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وهوى مؤشر فرعي لألمانيا إلى -4.8 من -0.7 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة في حوالي عشر سنوات.

وقال باتريك هاسي مدير سنتكس عن ألمانيا «الاعتماد الكبير على الصادرات وسوق مبيعات الصين يتحول بشكل متزايد إلى عبء والنزاع التجاري معلق كسيف ديموقليس فوق رأس من كان يوما الممثل لمنطقة اليورو»، وقال عن أكبر اقتصاد في أوروبا «يبدو أن الركود لا يمكن تجنبه».

واتفقت الولايات المتحدة والصين أواخر يونيو/ حزيران على البدء من جديد في محادثات تجارة، وقالت سنتكس إن 916 مستثمراً شاركوا في مسحها الذي أجري بين الرابع والسادس من يوليو/ تموز. (رويترز)