استقرار رؤوس الأموال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار تقرير المصرف المركزي إلى أن الأنظمة المصرفية ببنوك الإمارات حافظت على مستوى مستقر من رؤوس الأموال التي تخطت بشكل ملحوظ متطلبات الحد الأدنى، وعكست مؤشرات التمويل والسيولة تمتع بنوك الإمارات وأنظمتها المالية بمصدات سيولة قوية، مع تحسن ملحوظ في معايير التمويل. وأضاف التقرير أن مستوى الأداء المالي والفاعلية التشغيلية حافظ على قوته، وهو ما انعكس في ارتفاع معدل الأرباح الصافية للبنوك وتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الديون الهالكة بشكل طفيف خلال عام 2018، فإن مستويات التغطية التأمينية على القروض شهدت تحسناً ملحوظاً وفقاً للتقرير، كما شهدت معدلات محفظة القروض المقدمة بواسطة البنوك ارتفاعاً بنسبة 4.8% خلال عام 2018، بينما سجلت القروض الشخصية تراجعاً طفيفاً بواقع 0.1% مقارنة بنمو بلغ 3.4% في عام 2017.

وأظهر التقرير أن إجمالي المحفظة الاستثمارية لبنوك الإمارات بلغ 302 مليار درهم، حيث شهدت المحفظة نمواً بلغ 8% وتمثل 10.5% من إجمالي الأصول التي يمتلكها النظام المصرفي في الإمارات، مقارنة ب 9.9% في عام 2017. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو حجم الاستثمارات في سندات الدين، والتي سجلت ارتفاعاً ب 8.7% خلال العام، وهو ما تحقق بفضل التنوع في المحافظ الاستثمارية للبنوك والسيولة القوية التي تمتلكها.

وفيما يتعلق بالربحية وكفاية رأس المال، أشار التقرير إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي في الإمارات سجل بشكل عام تحسناً في عام 2018، مع ارتفاع الدخل من الفوائد وتراجع التكاليف التشغيلية وتحسن فاعليتها. وشهد إجمالي ربحية النظام المصرفي نمواً بمقدار 9.8%، فيما تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل ب 35.9% خلال عام 2018، وظل إجمالي العائد على الأصول في نسبة 1.5 في عام 2018.

وحافظ النظام المصرفي في الإمارات على ما يفوق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال بنسبة بلغت 14.3% وفقاً للمعايير القياسية. وأظهر التقرير أن التعرض الخارجي لأصول النظام المصرفي في الإمارات بلغ 24% من إجمالي الأصول، بينما بلغ إجمالي الالتزامات المالية للنظام المصرفي في الخارج ما يعادل 22% من إجمالي الحسومات المقيدة في سجلات النظام المصرفي.

شركات التمويل

تراجع إجمالي أصول شركات التمويل العاملة بدولة الإمارات خلال عام 2018، حيث مثلت أصول تلك الشركات 1.4% من إجمالي أصول النظام المصرفي في الدولة خلال عام 2018، وهو الأمر الذي يعكس انحسار المخاطر التي يمكن أن تواجهها تلك الشركات على النظام المصرفي بشكل عام، وقد أصدر المصرف المركزي حزمة من القوانين فيما يتعلق بأنشطة شركات التمويل، حيث إن تلك الشركات لا تزال معرضة للمخاطر الائتمانية بمحافظ القروض الخاصة بها، إضافة إلى تركز أنشطة التمويل فيها على مصادر محدودة.

تراجعت أصول شركات التمويل العاملة بالدولة وفقاً للتقرير بنسبة 11.1 خلال عام 2018، وبلغت 40.5 مليار درهم، وتمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و3.6% من الناتج الإجمالي غير النفطي خلال 2018. وعزا التقرير تراجع أصول الشركات إلى انخفاض عددها خلال العام مقارنة ب 2017.