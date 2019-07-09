توزيع 12.2 مليار أرباحاً نقدية من شركات «دبي المالي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أنجز سوق دبي المالي بنجاح عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2018، حيث وُزع ما مجموعه 12.2 مليار درهم على 336,215 مستثمراً.

وبلغ عدد الشركات التي أدار السوق عملية توزيع الأرباح نيابة عنها 35 شركة، ووُزعت الأرباح من خلال التحويل للحسابات المصرفية وبطاقة آيفستر.

وكان سوق دبي المالي أطلق العام الماضي نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية، بما يواكب رؤية القيادة بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي، علماً أن السوق بادر منذ عام 2011 بتطوير حل رائد لتوزيع الأرباح عبر بطاقة آيفستر، وكذلك بالتحويل إلى الحسابات المصرفية بدلاً من الأسلوب التقليدي لتوزيع الأرباح.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة في سوق دبي المالي: «لا يألو سوق دبي المالي جهداً من أجل تزويد كافة فئات المتعاملين بخدمات وحلول ذكية وفعالة. وأسفرت جهودنا المتواصلة لتعزيز خدماتنا عن تحقيق نقلة نوعية جديدة في أسلوب تقديم تلك الخدمة بقطاع أسواق المال، وهو الأمر الذي تعزز بصورة أكبر مع إطلاق النظام الجديد لتوزيع الأرباح إلكترونياً من دون أي تداخل للعنصر البشري، إذ يستند النظام إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر».