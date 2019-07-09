الأسهم خضراء.. والأجانب نحو مزيد من الشراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت أسواق المال المحلية في المنطقة الخضراء، أمس، وسط تحركات بطيئة لشريحة واسعة من الأسهم؛ ليرتفع مؤشر سوق دبي 0.29% بدعم «إعمار العقارية»، وصعد مؤشر «أبوظبي»؛ بفضل «أبوظبي التجاري»، مع ارتفاع نسبي في مستويات السيولة.

ضح الأجانب (غير العرب) مزيداً من الاستثمارات في الأسواق؛ بعد أن وصل الصافي إلى 68 مليون درهم كمحصلة شراء، توزعت بواقع 21 مليوناً في سوق دبي، و47 مليوناً في أبوظبي.

وركزوا في مشترياتهم على أسهم شركات: «الدار»، و«إعمار العقارية»، و«أبوظبي الأول»، و«الاتحاد العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات: «سوق دبي المالي»، و«داماك»، و«ديار».

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 353.75 مليون درهم، منها 159.6 مليون درهم في دبي، و194.15 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 120.8 مليون سهم، توزعت بواقع 75.7 مليون سهم في دبي، و45.1 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة، وجاء ذلك من خلال 3023 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.29% عند مستوى 2656.16 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.54% بدعم رئيسي من سهم «إعمار العقارية» مع ارتفاعه 2.47%، وكذلك «إعمار للتطوير» 1.27%، و«الاتحاد العقارية» 0.92%، و«أرابتك» 0.64%، و«داماك» 1.46%، و«ديار» 0.32%.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.47%؛ نتيجة تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.58%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.45%.

كما تراجع قطاع الاستثمار 0.5% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.81%؛ وذلك أمام ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.52%، و«سوق دبي المالي» 0.28%.

هذا وتماسك قطاع النقل، مع استقرار «أرامكس»، و«العربية للطيران»، في مقابل تراجع «الخليج للملاحة» 0.25%.

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.15% إلى مستوى 5010.54 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً، مع صعود «أبوظبي التجاري» 1.32%، في مقابل انخفاض «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.22%. وزاد قطاع العقار بنسبة 0.52%؛ نتيجة ارتفاع «الدار» 0.51%، ورأس الخيمة العقارية «0.69%.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.14% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.58%، و«دانة غاز»0.11%، فيما تراجع «طاقة» 4%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاتصالات 0.12% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع الاستثمار 0.73%؛ نتيجة انخفاض سهم «إشراق» 0.25%، و«الواحة كابيتال» 1.07%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 56 مليون درهم، مغلقاً عند 4.57 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 28 مليون درهم، ليغلق عند 5.13 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني»، الذي استقطب 23.57 مليون درهم من السيولة، وتراجع إلى 11.1 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 132.8 مليون درهم، مغلقاً عند 8.46 درهم، تلاه سهم «الدار» بسيولة بقيمة 12.2 مليون درهم، ليغلق عند 1.99 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 9 ملايين درهم من السيولة، وتراجع إلى 14.8 درهم. وسجل سهم «إعمار العقارية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، وأما الانخفاض الأكثر جاء لسهم «أجليتي» بنسبة 9.9% وأغلق عند 6.37 درهم.

وسجل سهم «الجرافات البحرية» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 9.93% مغلقاً عند 3.32 درهم، وبالعكس، انخفض سهم «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 4.68% ليغلق عند 0.57 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 71 مليون درهم محصلة شراء، منها 68 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و3 ملايين درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 71 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 61 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و10 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

واختلفت توجهات المحافظ الاستثمارية في السوقين، مع الاتجاه نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 6 ملايين درهم محصلة شراء، في مقابل قيامها بعمليات تسييل بسوق دبي، ولو على نحو بسيط بصافي استثمار بلغ 770 ألف درهم فقط كمحصلة بيع.