«اتصالات» و«أبوظبي الأول» في قائمة أكبر شركات المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت مجلة «Business Chief» كلاً من شركة اتصالات وبنك أبوظبي الأول ضمن قائمتها لأكبر الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، استناداً إلى عدد من المعايير التي تتضمن العائدات السنوية وسمعة الشركة فيما يتعلق بالتوظيف، في القائمة التي تصدرتها شركة «سابك» السعودية وتلتها كل من «ساسول» و«ام تي ان» اللتين تتخذان من جنوب إفريقيا مقراً لهما.

وقالت المجلة إن «اتصالات» التي تأسست في العام 1976 سجلت عائدات بلغت 14.2 مليار دولار، وأرباحاً صافية بلغت 8.3 مليار دولار. وأضافت أن بنك أبوظبي الأول الذي تأسس بعد اندماج كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، ويمتلك فروعاً في 19 دولة، سجل عائدات بلغت 7.2 مليار دولار.