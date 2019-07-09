أفضل أداء فصلي لاقتصاد دبي في 4 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي التوسع القوي في إجمالي النشاط التجاري في شهر يونيو/ حزيران، حيث تسارع معدل النمو إلى مستوى مرتفع جديد منذ بدء الدراسة في عام 2010. وعلى الجانب الآخر، لم تفلح زيادة الإنتاج في خلق المزيد من فرص العمل، حيث لم تتغير مستويات التوظيف بشكل عام منذ شهر مايو. وبهذا يستمر الضعف العام في سوق العمالة الممتد خلال العام ونصف العام الماضيين.

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي التوسع القوي في إجمالي النشاط التجاري في شهر يونيو/ حزيران، حيث تسارع معدل النمو إلى مستوى مرتفع جديد منذ بدء الدراسة في عام 2010. وعلى الجانب الآخر، لم تفلح زيادة الإنتاج في خلق المزيد من فرص العمل، حيث لم تتغير مستويات التوظيف بشكل عام منذ شهر مايو. وبهذا يستمر الضعف العام في سوق العمالة الممتد خلال العام ونصف العام الماضيين.

من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، كان قطاع الجملة والتجزئة هو صاحب الأداء الأقوى (59.9 نقطة)، رغم أن نموه قد تباطأ للمرة الأولى في 2019. كما تراجعت قراءة مؤشر السياحة والترفيه منذ شهر مايو/ أيار (58.9 نقطة) ولكن إلى درجة أقل، وعلى العكس من ذلك، سجل قطاع الإنشاءات أفضل أداء إجمالي له منذ شهر نوفمبر الماضي (57.0 نقطة).

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

«كان هناك تغير بسيط في دراسة شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، إلا أن بيانات الربع الثاني من 2019 تشير إلى تسارع حاد في اقتصاد دبي خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث كان متوسط قراءة مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي هي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2015. ومع ذلك، جاء هذا النمو في حجم الإنتاج بناءً على خلفية استمرار تخفيض الأسعار ونتيجة لذلك فإنه لم يُترجَم إلى مزيد من الوظائف أو زيادة في الرواتب بالقطاع الخاص. على الرغم من ذلك، تدعم بيانات الدراسة هذا العام حتى الآن رأينا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي من المرجح أن يكون أسرع هذا العام مقارنة بعامي 2017 و2018.»

النشاط التجاري والتوظيف

تسارع معدل نمو النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي إجمالاً للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وهو أقوى معدل منذ بدء السلسلة في 2010، حيث سجلت القطاعات الثلاثة جميعها زيادات قوية في النشاط، كان أسرع توسع إجمالي من نصيب قطاع السفر والسياحة.

في المقابل، لم يتغير معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط على نطاق واسع في شهر يونيو (49.9 نقطة) حيث بقيت الشركات حذرة مرة أخرى في ما يتعلق بضم موظفين جدد، وكان متوسط مؤشر التوظيف 50.0 نقطة منذ شهر فبراير 2018. ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية التي يتم نشر البيانات بشأنها، انخفض عدد الموظفين في قطاعي السياحة والترفيه والإنشاءات، لكنه ارتفع في قطاع الجملة والتجزئة.

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توقعات النشاط التجاري

أشارت بيانات شهر يونيو إلى زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال الجديدة في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، حيث تباطأ معدل التوسع عن ذروته المسجلة في شهر مايو مؤخراً، لكنه ظل من بين أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في عام 2010.

كما ارتفعت توقعات النشاط التجاري لل 12 شهراً القادمة خلال شهر يونيو، حيث سجل المؤشر المعني قراءة أقل مما كان عليه في شهري إبريل ومايو، ولكنها كانت أعلى من أي فترة سابقة منذ بدايته، وسجلت توقعات المبيعات في قطاع الجملة والتجزئة مستوى قياسياً جديداً.

تكاليف الإنتاج

استمر انخفاض ضغوط الأسعار في منتصف عام 2019 وتباطأ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي إلى أضعف مستوى في سلسلة التضخم الحالية الممتدة ل 15 شهرًا. في الوقت ذاته انخفضت أسعار السلع والخدمات للشهر الرابع عشر على التوالي، ولكن بأبطأ معدل منذ شهر فبراير، واستمرت جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة في تخفيض الأسعار في شهر يونيو.