«غرفة أبوظبي» تبحث فرص التعاون مع كوستاريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اجتمع محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع فرانسيسكو ج. شاكون سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات، وذلك في مقر مبنى الغرفة بحضور محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي».

وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية كوستاريكا.

وأكد الرميثي أن غرفة أبوظبي تدرك أهمية تعزيز الشراكة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الجانبين، لاسيما أن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحجم التبادل التجاري والاستثماري الحالي بين الجانبين، لا تعكس طموحات القيادة في كلا البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة وأفقاً واسعاً لمد جسور التعاون على جميع الصعد التجارية والاستثمارية المتاحة، وتوسيع الشراكات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي.

ووجّه فرانسيسكو ج. شاكون الدعوة لغرفة أبوظبي لحضور المعرض التجاري الكبير الذي سيعقد في سبتمبر المقبل في جمهورية كوستاريكا، والمتخصص في مجال الأغذية والزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، كما وجه الدعوة للشركات الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كوستاريكا، مؤكداً توافر التشريعات الحكومية لضمان فرص الاستثمار وتسهيلاته المختلفة، وبشكل خاص لشركات القطاع الخاص العاملة في أبوظبي والراغبة في الاستثمار في بلاده.واستعرض محمد هلال المهيري الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم مؤسسات القطاع الخاص، مستعرضاً خدماتها المختلفة والتي تقدمها دعماً للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ومؤكداً استعداد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الكوستاريكية الراغبة في الاستثمار في أبوظبي.