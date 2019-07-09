دبي الأسرع نمواً في قائمة أفضل وجهات التجزئة عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدرالدين

احتلت دبي صدارة ترتيب أفضل وجهات التجزئة على مستوى العالم، من حيث نمو حضور علامات التجزئة العالمية خلال العامين الماضيين، وفقاً للقائمة التي أعدها موقع «ريتايل آند ليجير» لبريطاني، حيث أشار الموقع إلى أن المدينة التي وصفها بالأكثر جذباً في الشرق الأوسط، تتوسط مدن العالم جغرافياً، ولا تبعد إلا 4 ساعات من نحو ثلث وجهات العالم، ونحو 8 ساعات طيران من نحو ثلثي الوجهات. وتضمنت القائمة مدناً مثل برشلونة وبرلين وهونج كونج ولندن ولوس أنجلوس وميامي وميلانو ونيويورك وباريس.

وأضاف الموقع أن دبي واحدة من أكثر وجهات التجزئة شهرة وشعبية على مستوى العالم، وقد ارتفع فيها عدد السكان بنسبة بلغت 134% خلال العقد الماضي، وهي المركز المفضل للمستثمرين والسياح على مستوى المنطقة.

وسجلت دبي نسبة نمو بلغت 62% على مدار عامين من حيث نمو علامات التجزئة العالمية وحضورها في المدينة، ومن المتوقع أن تسلم دبي نحو 1.5 مليون متر مربع من مساحات التجزئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.