عجمان تتيح سداد المخالفات المرورية عبر «الأنصاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت «الأنصاري للصرافة»، اتفاقية مع مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، لتوفير خدمة سداد المخالفات المرورية لسكان الإمارة من خلال 190 فرعاً للأنصاري للصرافة في الدولة.

وقع الاتفاقية كل من راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة» وعمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المتخصصة في تطبيق أفضل الأنظمة للتيسير على المتعاملين لسداد الرسوم المستحقة عليهم كما يسهم هذا التعاون في توفير الجهد والوقت إضافة إلى العديد من المزايا بالنسبة للمتعاملين.

من جهته قال راشد الأنصاري: «نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة المواصلات العامة في عجمان من أجل تسهيل عملية دفع المخالفات المرورية لمالكي السيارات في أي من فروعنا المنتشرة في دولة الإمارات والاستفادة من ساعات العمل المرنة على مدار الأسبوع. وسنواصل تقديم المزيد من الخدمات التي تتيح لعملائنا سداد مدفوعاتهم بكل يسر وسهولة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانتنا الريادية في السوق». وتعد الاتفاقية إضافة هامة لمحفظة «الأنصاري للصرافة» المتنامية من الشراكات الاستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص. كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الصرافة والتحويلات المالية في الدولة عبر تحديث وتطوير خدماتها، وتوسعة شبكة فروعها وتوفير حلول دفع سهلة ومريحة للعملاء.