حظر «ماكس» يؤجل إطلاق رحلات «فلاي دبي» إلى بودابست

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قررت شركة «فلاي دبي» تأجيل إطلاق رحلاتها إلى بودابست، والتي كان من المقرر أن تدشنها في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بسبب استمرار تعليق الطيران بطائرات «بوينج ماكس»، فيما لم تحدد الناقلة، موعداً آخر لتدشين رحلاتها، بسبب عدم وضوح موعد سماح جهات الطيران المحلية والعالمية، بعودة تشغيل «ماكس» مرة أخرى.

وقالت الشركة: «مع استمرار تعليق العمل بأسطولنا من طائرات «بوينج ماكس»، اتخذت «فلاي دبي» قراراً بتأجيل إطلاق رحلاتها إلى بودابست والتي كان من المقرر أن تبدأ في 1 أكتوبر، حيث توفر الناقلة، للمسافرين عدة خيارات بديلة وهي السفر مع طيران الإمارات، أو إعادة الحجز إلى جهة أخرى مع «فلاي دبي»، أو استعادة قيمة التذكرة».