«شراع» و«مجلس الشارقة للشباب» يتعاونان لتحفيز بيئة ريادة الأعمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجلس الشارقة للشباب عن تعاونهما لاستضافة سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تحفيز مجتمعات شاملة وقوية ومبتكرة من الشركات الناشئة.

وتتكون السلسلة من 9 فعاليات (7 ورش عمل وجلستا نقاش) أقيمت على مدار 3 أسابيع من ال 22 من يونيو/ حزيران لغاية ال 6 من يوليو / تموز 2019. وأتاحت الفرصة أمام رواد الأعمال الطموحين لإطلاق مشاريعهم، وتبادل المعرفة، ودعم بعضهم البعض، والمساهمة في تطوير بيئة نابضة لريادة الأعمال.

وتهدف ورش العمل إلى إيجاد حلول مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة لمعالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال على أرض الواقع؛ وتعلم المشاركون فيها كيفية تقييم أفكارهم باستخدام أدوات مختلفة، مثل مخطط نموذج العمل التجاري، ومقترح القيمة، ومقابلات العملاء، وتحليل المنافسين، فضلاً عن تحديد الخطوات الرئيسية المطلوبة لتأسيس شركة ناشئة مدعومة بالتكنولوجيا.

وقالت نجلاء المدفع المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): تتمثل رسالة «شراع» في بناء ثقافة حاضنة لريادة الأعمال، ولا سيما بين الشباب. ونحن نسعى إلى بناء مجتمع داعم يلهم جيل الشباب للخروج بأفكار جريئة جديدة تسهم في نجاح دولة الإمارات. وانطلاقاً من سعي مجلس الشارقة للشباب لتحقيق الغاية ذاتها، نتشرف بالتعاون معهم في هذه السلسلة من ورش العمل المصممة لجعل ريادة الأعمال متاحةً للجميع.

وثمن سعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب: دور مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في تمكين الشباب الطموحين من امتلاك مشاريع مستدامة، من خلال حزمة من الأفكار البناءة والتحفيزية، ذات قدرات تنافسية عالية، مع متابعة أعمالهم وتطويرها بشكل مستمر، لضمان مواكبة احتياجات المجتمع، وترك بصمة إيجابية في مجتمعاتهم.

وينضم المشاركون في ورش العمل أيضاً إلى سلسلة لقاءات «شراع» الشهرية «من مجرد فكرة إلى شركة ناشئة»، ويستضاف فيها عدد من أصحاب الشركات الناشئة للتحدث عن رحلتهم في مجال ريادة الأعمال والصعوبات التي واجهوها ونجاحاتهم، كما توفر رؤى معمقة حول مساهمة «شراع» في تطوير بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات.