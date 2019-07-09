شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في الإدارة التنفيذية لـ«جلفار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» إلى تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة بعد تقليص الوظائف، والحظر المؤقت الذي فرضته الهيئة السعودية للغذاء والدواء على تصدير منتجات الشركة إلى المملكة العربية السعودية.

واستبدلت الشركة معظم إداراتها العليا وعينت أعضاء جدداً في مجلس الإدارة، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها. كما قامت الشركة التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها بشطب حوالي 150 وظيفة أو 3% من قوتها العاملة، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقال جيروم كارل، الرئيس التنفيذي للشركة إن نسبة صغيرة من الموظفين تأثروا بإعادة الهيكلة، وتم شغل جميع المناصب الرئيسية، مشيراً إلى أن «جلفار» ستعلن قريباً عن فريقها التنفيذي الجديد، وتعمل مع شركات استشارية لمساعدتها في تعزيز أعمالها.

وأضاف أن الشركة تعمل مع الجهات المعنية لرفع الحظر المؤقت على منتجاتها في السوق السعودي.

(بلومبيرج)

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