شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتبر منطقة التجارة الحرة القارية أكبر تكتل تجارى فى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، عقب قيام الاتحاد الأفريقى بإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في عاصمة النيجر نيامي لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريق، فإن الاتفاقية تعد أكبر تكتل تجارى فى العالم.

وبحسب البيانات المتاحة، فإن منطقة التجارة الحرة القارية تعد أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار.

وتهدف منطقة التجارة الحرة إلى إزالة التعريفة الجمركية على أغلب السلع بين دول الاتحاد الأفريقي، لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها، وإحداث طفرة فى حركة التجارة بين دول القارة السمراء.

ومن المتوقع أن تؤدى الاتفاقية إلى ارتفاع حجم التجارة بالقارة بنحو 15% إلى 25% على المدى المتوسط، ونحو 52.3% على المدى البعيد، وسجل حجم التجارة البينية في أفريقيا في عام 2017 نحو 17% من إجمالي التجارة في القارة، مقارنة بـ 59% في آسيا و69% في أوروبا، ومن المستهدف الوصول بحجم التجارة البينية في أفريقيا إلى نحو 60% بحلول عام 2022، بفضل هذه الاتفاقية.