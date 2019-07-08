شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: منظومة متكاملة لتطوير الخدمة بجودة عالية.. أبرزها قياس الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظومة متكاملة لتطوير خدمات الاتصالات بجودة عالية تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنجاح منها افتتاح قريب لمركز قياس جودة خدمات الاتصالات للصوت ونقل البيانات على مستوى الجمهورية واتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة لجودة الخدمة واعتزامها اصدار تقارير اختبارات جودة الخدمة فى مصر قريبا.

وقامت الوزارة فى وقت سابق بفرض عقوبة مالية كبيرة على إحدى شركات المحمول نظرا لحدوث أضرار جسيمة على الشبكة، منها ما يتعلق بالخدمات الصوتية ونقل البيانات، وذلك فى إطار الحفاظ على جودة خدمات المواطنين والتزاما بالتراخيص الموقعة بين الجهاز والشركة.

يأتى ذلك فيما قامت المصرية للاتصالات we المملوكة للدولة بنسبة 80%، والمسيطرة على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الأرضى بنسبة قد تصل إلى 80%، برفع سرعات الإنترنت 6 أضعاف بحد أدنى يصل إلى 30 ميجابيت، وبسعات أكبر من السعات المتوفرة للمواطنين فى الباقات السابقة على مستوى الجمهورية، ما من شأنه رفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية والمعنية والبنك الدولى ومؤشرات الاتحاد الدولى للاتصالات وهو ما يعطى مصر فرصة كبيرة فى جذب استثمارات جديدة فى كافة القطاعات ويزيد من معدلات النمو الاقتصادية للدولة.

فيما كشف مسؤول رفيع بتصريح لـ"الخليج 365"، أنه فى إطار تطوير تلك المنظومة ستعلن وزارة الاتصالات عن إعادة تشكيل لجنة حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قريبا.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات برفع السعة بالشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت بنسبة 60%، ورفع السعة بالشبكة الرئيسية IP Core بنسبة 40%، فضلا عن إضافة 5 آلاف كابينة بوحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 23 ألف كابينة، كما تم زيادة وصلات الألياف الضوئية لمنزل العميل FFTH بنسبة 11%، وأنفقت الشركة 43 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية منذ عام 2014 موزعة بين استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و 2020، بالإضافة إلى استثمارات تم ضخها بالفعل بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.\

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وتعلن وزارة الاتصالات دورياً عن أعداد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر، ووفقا لآخر تقرير صادر عن أعداد مشتركى المحمول خلال شهر فبراير الماضى فقد وصل حجم الاشتراكات الى 93.13 مليون اشتراك بخدمات المحمول فى فبراير 2019، وسجل عدد مشتركى المحمول فى يناير الماضى نحو 93.43 مليون، فيما وصل عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى والمحمول إلى 40.9 مليون فى مصر بنسبة انتشار بلغت نحو 48%.

ويصل عدد مشتركى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 32.49 مليون مشترك و3.08 مليون اشتراك بالـ"يو اس بى" مودم فى فبراير و6.74 مليون مشترك بالـADSL ، و34.38% نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول، وبلغ عدد مشتركى التليفون الأرضى نحو8.36 مليون مشترك.