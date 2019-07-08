شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت الفندقية": إصدار"كارنيهات الهوية" للعاملين بالقطاع قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل غرفة المنشآت الفندقية على الكارنيهات الخاصة بالعاملين فى القطاع الفندقى مع مطابع الشرطة.

وأكد تامر نبيل عضو غرفة المنشآت الفندقية، إدخال كافة العاملين فى قطاع الفنادق على مستوى مصر.

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وأشار نبيل فى تصريحات لليوم السابع، إلى أنه من المنتظر طبع الكارنيهات قريبا، وسيكون بها شريحة تخزين مدرج عليها كافة البيانات الخاصة بالعاملين، وفى أى "لجنة" مرور عندما يتم إدخال الكارنية على السيستم ستظهر بيانات العامل بالكامل دون الحاجة إلى كشف أمنى عنه.

وأكد نبيل أن تلك الخطوة هامة جدا ولها انعكاس كبير على تأمين الفنادق والمنتجعات والوفود السياحية وكذلك جودة الخدمات،حيث سيصبح الـ"كارنيه السياحى" هو الهوية الجديدة التى لن يٌسمح لأى فرد أن يعمل فى القطاع بدونه.

وهو بطاقة تعريف للعامل السياحى بجميع بياناته الشخصية، ونوعية وظيفته والمؤسسة السياحية التابع لها، والتدريبات الحاصل عليها، تلك البيانات فى ربط إلكترونى بين وزارة السياحة وإتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة.