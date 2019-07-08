شكرا لقرائتكم خبر عن الدلتا لحليج الأقطان : خطة تطوير القطاع تعيد مجد طويل التيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم قنديل ، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لحليج الأقطان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الإنتهاء من تنفيذ محلج الفيوم الجديد يعد بمثابة نقطة انطلاقة لإعادة المجد للقطن طويل التيلة مستقبلا .

وأضاف قنديل لـ"الخليج 365" أن تطوير المحالج، ودمج ال 25 محلجا فى 11 محلجا وإدخال التكنولوجيا الحديثة، يقضى تماما على مشكلات تلوث القطن ووجود شوائب فيه، خاصة أن المحالج الحديثة لا يمكن أن يتعرض القطن المحلوج منها لأى تلوث لسبب أساسى وهو أن العملية كلها تتم آليا بدون تدخل بشرى من البداية للنهاية.

أوضح إبراهيم قنديل، أن القابضة للقطن والغزل والنسيج ، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى ردت بقوة على ما أثير حول الآثار السلبية للمعدات الجديدة على القطن، وثبت بالدليل القطاع أن المحالج الجديدة على أعلى مستوى بل وتزيد من قيمة ورتبة الأقطان المصرية مما يزيد منافستها العالمية.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج والقطن بتكلفة 21 مليار جنيه.