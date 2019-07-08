سيمانتيك يصنع فجوة سعريه صاعدة – تحليل – 08-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصنع فجوة سعريه استطاع بها اختراق مستوى المقاومة المهم 23.74 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 34.16 إلى 17.34) ، وذلك مع وجود الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ملاحظة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.75 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 27.74 الذي يمثل نسبة 61.8% .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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