شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يصنع فجوة سعريه صاعدة – تحليل – 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصنع فجوة سعريه استطاع بها اختراق مستوى المقاومة المهم 23.74 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 34.16 إلى 17.34) ، وذلك مع وجود الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ملاحظة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.75 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 27.74 الذي يمثل نسبة 61.8% .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد