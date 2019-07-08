شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الداش كوين اختراقاً لمستوى 157.40 ويقترب من اختبار المقاومة الأهم 163.25، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 139.63 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 163.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط