شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 08-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر اللايتكوين اختباراً جديداً لمستوى 120.90 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم استمرار السيناريو السلبي المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستويات 126.30 و133.00، في حين يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 100.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 125.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط