41.6 مليون اشتراك في خدمة الاتصالات المتنقلة نهاية الربع الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمة الاتصالات المتنقلة في نهاية الربع الأول 2019، نحو 41.63 مليون اشتراك، بنسبة انتشار على مستوى سكان المملكة بلغت 124.6%، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول، الصادر أمس، والمعني بأهم مستجدات القطاع، مبينا أن الاشتراكات مسبقة الدفع تمثل النسبة الأكبر من المشتركين بـ65.8%، وبنحو 27.4 مليون مشترك.

وأفاد التقرير بأن عدد المشتركين في خدمة الاتصالات الثابتة نحو 3.12 ملايين مشترك بنهاية الربع الأول، فيما وصل معدل انتشار الخطوط الثابتة بالنسبة إلى المساكن إلى 29.7%، وبلغ عدد الخطوط السكنية نحو 1.66 مليون خط تمثل 53% من إجمالي الخطوط العاملة.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان، الذي بلغ معه عدد الاشتراكات في هذه الخدمات 29.45 مليون اشتراك بنهاية الربع، بنسبة تصل إلى 88,1% من السكان، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، حوالي 1.96 مليون اشتراك بنهاية الربع، 890 ألف اشتراك منها في خدمات الألياف البصرية، و829 ألف اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية DSL.