«مساكن» يرفع تمويل المتقاعدين حتى 75 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عدلت المؤسسة العامة للتقاعد شروط برنامج «مساكن» برفع سن التمويل للمشتركين والمتقاعدين حتى عمر 75 سنة.

وقالت المؤسسة في بيان أمس إنه في إطار استراتيجيتها 2022 والمتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمرارا لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج «مساكن» بما يخدم عملاءها فقد تم تعديل شروط البرنامج بحيث يصبح التمويل حتى عمر 75 سنة بدلا من 70 سنة، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج.

وأوضحت أن برنامج «مساكن» يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل سواء كان فيلا أو دوبلكس أو شقة أو عمائر أو أراضي، بناء على طلب ورغبة المستفيد الموظف أو المتقاعد ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.

وأشارت إلى أن برنامج مساكن يمكن الاستفادة منه من قبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز البرنامج بالعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3-6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر 75 سنة، والعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.

المزايا

معتمد من قبل الهيئة الشرعية.

هامش ربح ثابت ومنافس خلال فترة التمويل.

تمويل جميع العقارات

الاستفادة من فترة السماح حيث يبدأ سداد أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ استلام العقار .

التمويل حتى سن 75 سنة.

إمكانية أن يصل التمويل إلى 5 ملايين ريال.

لا يشترط تحويل الراتب وبالإمكان التعامل مع أي بنك محلي.

مدة سداد تصل إلى 30 سنة.

دفعة مقدمة تبدأ من 10% بالنسبة لتمويل الوحدات السكنية، و30% بالنسبة لتمويل الأراضي.

إمكانية تضامن الزوج والزوجة.

استقطاع يصل إلى 55% من الدخل الشهري لموظفي الدولة، و50% للمتقاعدين.

إمكانية شراء وحدات سكنية ضمن النطاق العمراني في جميع مدن المملكة والمحافظات.

الإعفاء عند الوفاة من باقي الأقساط وإفراغ العقار لصالح الورثة.

تعديل برنامج «مساكن»

سن التمويل قبل التعديل 70 عاما

سن التمويل بعد التعديل 75 عاما

تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج

المستفيدون:

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جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص

نوع التمويل:

قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة

طريقة التنفيذ

مؤسسة التقاعد تشتري العقار الذي يرغب فيه العميل إعادة بيع العقار للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت

أنواع العقارات القابلة للشراء

فيلا

دوبلكس

شقة

عمارة

أرض

المتقدم:

صورة من الهوية الوطنية (صورة بطاقة العائلة إن وجدت).

شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل بتاريخ جديد لا يزيد تاريخ إصداره عن شهرين (أيضا للمتضامن).

خطاب من جهة العمل بتثبيت الراتب (أيضا للمتضامن).

كشف حساب مصرفي حديث لآخر ستة أشهر (على مطبوعات البنك).

العقار: