تراجع رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في 4 مطارات رئيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع مستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في 4 مطارات رئيسية هي: الرياض وجدة والدمام والمدينة خلال يونيو 2019، بحسب إحصائية الهيئة العامة للطيران المدني الشهرية عن جودة خدمات المطارات، والتي نشرتها على حسابها الرسمي في «تويتر» أمس.

وأظهرت الإحصائية أن المعدل العام لمستوى رضا المسافرين في المطارات الأربعة تراجع خلال يونيو بنسبة 1% ليصل إلى 73% مقارنة بنسبة 74% في مايو 2019.

وأوضحت الإحصائية أن نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الملك خالد الدولي بلغت 74% منخفضة عن مستوى مايو الماضي بنسبة 1% والتي بلغت 75%، كما انخفضت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 2% إلى 60% حيث كانت 62%.

كذلك انخفضت في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 2% لتصل إلى 73% مقابل 75% في مايو، بينما تراجعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 1% إلى 77% مقارنة مع 78% في مايو.

ووفق إحصائية الهيئة شارك في التقييم ليونيو أكثر من 774 ألف مسافر، وكان تقييم 561 ألفا منهم إيجابيا.

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وبدأت الهيئة ممثلة في إدارة الجودة وحماية العملاء بإصدار التقارير الشهرية لمستوى رضا المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، اعتبارا من ديسمبر 2017، وتم إضافة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في أبريل 2018، حيث تجري إدارة الجودة جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، لرصد ملاحظات المسافرين على الخدمات المقدمة وتحليل المعلومات.

ويهدف التقرير إلى تقييم مستوى الخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

تقييمات يونيو 2019:

مطار الملك خالد الدولي 74%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 69%

خدمات المطار 67%

جودة ونظافة مرافق المطار 80%

مطار الملك عبدالعزيز الدولي 60%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 62%

خدمات المطار 57%

جودة ونظافة مرافق المطار 60%

مطار الملك فهد الدولي 73%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 70%

خدمات المطار 64%

جودة ونظافة مرافق المطار 79%

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 77%