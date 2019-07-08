المصيلحي: لا يمكن للدولة تحمل دعم ٧١ مليون مواطن في الخبز... و60 ألف شخص يمتلكون "هامر" وبياخدوا تموين

كتب محمد بشاري

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،، أنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون فى الخبز، قائلا "وحتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة".

وأشار المصيلحي إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.

واضاف أيضًا أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، لضمان حصول المستحقين على الدعم.

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وأكد خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أكثر من 60 ألف مواطن لديهم سيارات "هامر" و"بي إم دبليو"، كانت لديهم بطاقات تموين.

وأضاف المصيلحي، أنه ليس من المعقول أن شخصا يدفع 1200 جنيه شهريا كاستهلاك للكهرباء، أن يحصل على الدعم.

وأكد أنه أرسل خطابا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة موسعة لوضع ضوابط ومعايير محددة لضمام وصول الدعم إلى مستحقيه.