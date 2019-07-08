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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Uber ترفع أسعارها.. 7.25 جنيه فتحة العداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة أوبر مصر للنقل التشاركى، بتحديث الأسعار الخاصة بها بعد زيادة أسعار الوقود وذلك بوسائل النقل المختلفة الخاصة بها، حيث أرسلت الشركة رسائل إلى عملائها بهذا الشأن وأعلنت الشركة عن الأسعار المقترحة الجديدة فى المحافظات التى تتواجد بها وجاءت كالتالى:
بالنسبة لمحافظة القاهرة فقط جاءت بداية الرحلة لخدمة أوبر أكس لديها بـ7.25 جنيه، وسعر الكيلو 2.70 جنيه، وسعر الدقيقة 40 قرشا، والحد الأدنى للرحلة 12 جنيها، ولإلغاء الرحلة 12 جنيها.
أما خدمة سليكت فقد ارتفعت بداية الرحلة إلى 12 جنيها وسعر الكيلو 3.95 جنيه وسعر الكيلو 65 قرشا، و الحد الأدنى للرحلة 17 جنيها و لإلغاء الرحلة 17 جنيها، أما خدمة اوبر سكوتر فتبدأ الرحلة بـ 3.50 جنيه وسعر الكيلو 1.48 جنيه وسعر الدقيقة 25 قرشا، والحد الأدنى للرحلة 5 جنيهات و لإلغاء الرحلة 5 جنيهات.
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