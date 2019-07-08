شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السياحة فى تونس تقفز 42.5% فى النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام رسمية اليوم الاثنين أن إيرادات السياحة في تونس قفزت42.5 %، في النصف الأول من 2019 إلى 692 مليون دولار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليتواصل تعافي القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد، تأتي الأرقام بعد أيام من هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة تونس في ذروة الموسم السياحي.

لكن وزير السياحة روني الطرابلسي قال "هذه الهجمات اليائسة لم تؤثر تماما على السياحة في تونس" مضيفا أن الحجوزات لم تتأثر في موسم تتوقع فيه تونس استقبال عدد قياسي من السياح يصل إلى تسعة ملايين زائر.

ونمت الإيرادات إلى 1.98 مليار دينار من بداية العام وحتى نهاية يونيو الماض، وزاد عدد السياح 17 %في النصف الأول من العام إلى 3.8 مليون سائح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وفي العام الماضي، زاد عدد السياح الوافدين على تونس إلى 8.3 مليون مقارنة بسبعة ملايين في 2017.