شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام التعاملات..وقطر تواصل تراجعها للجلسة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بعد جلستين من التراجع وسط تحسن مستوى السيولة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالى وسجلت ثانى أعلى مستوى سيولة فى 2019.

فيما تراجعت بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالى، وسط هبوط 6 قطاعات، كما تراجعت بورصة البحرين بضغط هبوط قطاع البنوك التجارية.



بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع البنوك. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحاً عددا 11.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6017.39 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحاً عدد 10.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6633.72 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% رابحاً عدد 12.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4804.30 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 238.9 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون دينار كويتى عبر 10489 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.52%، تليه بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.73%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 24.44%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.67% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.94%، ثم شركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 8.75%

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً عدد 15.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8827.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.6% خاسرا 141.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3797.59 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً عدد 15.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8827.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.6% خاسرا 141.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3797.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 94 شركة.

وارتفع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.48%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%.

وجاء سهم "أسمنت تبوك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.81%، ثم سييكو ريت بنسبة 4.39%، ثم الدريس بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "هرفى للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.68% ثم مجموعة السعودية بنسبة 2.92%، ثم معادن بنسبة 2.67%.

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بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2656.16 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2656.16 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 75.8 مليون سهم محققة ما قيمته 159.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1942 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 16 سهماً، وانخفض 14 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها العقارات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.86%، تلاه قطاع 0.62%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.50%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم إعمار العقارية بنسبة 2.47%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.41%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.05%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسراً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1532.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسراً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1532.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 723 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.65% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.59%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.83%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، ثم طقاع الخدمات بنسبة نمو 0.79%، مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.30%.



بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.72% خاسرة 75.33 نقطة، لتغلق عند مستوى 10442.87 نقطة. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.72% خاسرة 75.33 نقطة، لتغلق عند مستوى 10442.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 63.97 مليون سهم بقيمة 192.5 مليون ريال قطرى عبر 5167 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 32 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%،ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.77%.