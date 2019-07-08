شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب أفريقيا: ندعم شركة هواوى لأنها تقودنا إلى 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إن بلاده تدعم عملاق التكنولوجيا الصينى Huawei. قال سيريل رامافوسا خلال مؤتمر يركز على الثورة الصناعية الرابعة إن عددًا من شركات الاتصالات كتبت لي رسالة ، تشير إلى أن حظر شركة Huawei " سيؤذينا، لأننا لا نستطيع الذهاب إلى الجيل الخامس، ولا يمكن إلا لشركة Huawei أن تقودنا إلى 5G. Advertisements وقال الرئيس إن حكومته تدعم شركة Huawei لأنها ستقود جنوب أفريقيا إلى الأمام. وأضاف: "نحن ندعم شركة ستأخذ بلدنا والعالم إلى تقنيات أفضل، وهى 5G ونحن ندعمها".

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