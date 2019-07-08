شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تنزانيا يزور العاصمة الإدارية للاستفادة من التجربة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت العاصمة الإدارية اليوم، الاثنين، رئيس وزرا تنزانيا، ووزير الزراعة التنزاني، فى محاولة منهم للاستفادة من التجربة المصرية في المعمار.
من جانبه قال العنيد خالد الحسينى، إه تم استعراض تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، منذ أن تم وضع حجر الأساس، وحتى ما وصل إليه، وتفقد الوفد التنزانى، عدد من المشروعات التجارى تنفيذها والمنتهى تنفيذها منها الحى الحكومي والكاتدرائية .
وأضاف العميد خالد الحسيني، أن الوفد التنزاني طلب الاستفادة من الخبرة المصرية في بناء العاصمة التنزانية الجديدة، وأن يكون هناك أوجه تعاون مشتركة بين البلدين.
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