شكرا لقرائتكم تغريم شركة "بريتيش اروايز" بسبب سرقة بيانات مالية لزبائنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعة في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 18:16

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش اروايز" أن مكتب مفوض شؤون الإعلام المكلف حماية البيانات الشخصية غرّمها مبلغ 183 مليون جنيه استرليني كتعويض عن سرقة بيانات مالية خاصة لمئات الآلاف من زبائنها عام 2018.



وقال المدير التنفيذي لـ"بريتيش اروايز" أليكس كروز في بيان: "نحن مندهشون ونشعر بخيبة الأمل من الاستنتاجات الأولية لمكتب مفوض شؤون الإعلام". وأضاف: "تعاملت بريتيش اروايز سريعاً مع جريمة سرقة بيانات زبائنها. لم نجد أي دليل على وجود نشاط احتيالي حول الحسابات التي طالتها هذه السرقة".

وأعلن المدير العام للشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "انترناشنل ارلاينز غروب" ويلي وولش أنه ينوي التفاوض مع مكتب مفوض شؤون الإعلام حول الموضوع والطعن بقراره. وفي مطلع أيلول (سبتمبر) 2018، كشفت "بريتيش اروايز" أنها تعرضت لهجوم إلكتروني بعد خلل في نظامها، نتج عنه سرقة بيانات مالية أواخر آب (أغسطس) ومطلع أيلول من نحو 380 ألف بطاقة دفع.

وفي أواخر تشرين الأول (أكتوبر) 2018 أكدت الشركة أن 244 ألف شخص ممن سرقت بياناتهم تضررواً فعلاً. وتتضمن البيانات المسروقة أسماء وعناوين منازل وعناوين البريد الإلكتروني لزبائن "بريتيش اروايز"، لكن خصوصاً بيانات بطاقاتهم المصرفية مثل أرقامها وتواريخ انتهائها ورمز الامان المؤلف من 3 أرقام.

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وأضافت الشركة أواخر تشرين الأول أن 185 ألف زبوناً آخر سرقت بياناتهم المالية بين 21 نيسان و28 تموز 2018، أي قبل التاريخ المعروف للهجوم الالكتروني.

ويساوي مبلغ التعويض الذي فرضه مكتب مفوض شؤون الإعلام (183,390 مليون جنيه أي 204 مليون يورو) 1.5 في المئة من رقم معاملات "بريتيش اروايز" عام 2017.

وتعهدت الشركة في أيلول بدفع تعويضات للمسافرين المتضررين. وكررت اليوم (الاثنين) التأكيد على أنها لم تبلغ بحصول أي سرقة مالية من الزبائن الذين طالتهم القرصنة المعلوماتية.

وأثار هذا الحادث الذي يضر بصدقية الشركة المزيد من القلق لأنه ليس المشكلة الالكترونية الاولى التي تتعرض لها، ففي أيار 2017 أصاب عطل كبير أنظمة الشركة وكان ناتجاً عن مشكلة في التغذية الكهربائية.