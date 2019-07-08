شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات الكويت يوما ثالثا بدعم توافر السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 16:34

واصلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) أداءها الايجابي، بدعم ارتفع معدلات الأداء وتوافر السيولة المتاحة للتداول، فيما واصلت مؤشرات البورصة الثلاثة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، تصدرها مؤشر السوق الرئيس المرتفع 0.26 في المئة الى 4804 نقاط بزيادة 12 نقطة، تلاه مؤشر السوق العام بزيادة 0.18 في تعادل 11 نقطة الى 6017 نقطة، وسجل مؤشر السوق الاول أقل زيادة 0.16 في المئة الى 6634 نقطة.



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وصاحب ارتفاع المؤشرات، ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 64 في المئة الى 76 مليون دينار في مقابل 46 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة 35 في المئة الى 239 مليون سهم في مقابل 176 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 10.4 ألف صفقة بزيادة 45 في المئة في مقابل 7.2 ألف صفقة امس.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم المباني الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.37 في المئة، وصولاً إلى 740 فلساً، من تداول 1.7 مليون سهم، قيمتها 1.27 مليون دينار نفذت من خلال 234 صفقة.

وسجل سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.35 في المئة، هبوطا إلى 3.067 فلس، من تداول 25 ألف سهم، قيمتها 77 ألف دينار، جاءت من خلال 39 صفقة.

ولليوم الثالث يتصدر سهم بيتك البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 21.6 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.39 في المئة الى 768 فلساً، من تداول 28 مليون سهم، نفذت من خلال 1577 صفقة، تلاه سهم وطني بسيولة 11 مليون دينار.