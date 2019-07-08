شكرا لقرائتكم هبوط مؤشر بورصة قطر لليوم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 16:25

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الاثنين) على تراجع في أسعار 70 في المئة من الأسهم عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 30 شركات من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت 5 شركات عند أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 0.88 في المئة تعادل 5 بلايين ريال الى 574 بليونا.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة 37 في المئة الى 193 مليون ريال في مقابل 140 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 11 في المئة الى 64 مليون سهم، في مقابل 57 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 11 في المئة الى 5167 صفقات في مقابل 4659 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية تراجعه لليوم الثالث على التوالي، وخسر اليوم 0.72 في المئة من قيمته، تعادل 75 نقطة، هبوطا الى 10443 نقطة في مقابل 10518 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.40 في المئة.

وخالف مؤشر التأمين اتجاه البورصة الهابط بعد ارتفاعه 0.77 في المئة، وفي المقابل تراجعت بقية المؤشرات تصدرها النقل بخسارة 1.43 في المئة الى 2463 نقطة، تلاه مؤشر المصارف المتراجع 1 في المئة، ثم مؤشر الصناعة بتراجع 0.84 في المئة، فيما هبط مؤشر جميع الاسهم 0.84 في المئة الى 3085 نقطة.

وسجل مؤشر الاتصالات رابع أكبر خسارة 0.79 في المئة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي المتراجع 0.72 في المئة، وهبط مؤشر الخدمات 0.67 في المئة، فيما سجل مؤشر العقارات أقل خسارة 0.37 في المئة.