شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة: شراكة عالمية مع هواوى وسيسكو للمعلومات لخدمة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيمانا من جامعة النهضة بضرورة تحقيق الهدف الأسمى من العملية التعليمية وهو تخريج طلاب وطالبات قادرين على خوض غمار الحياة العملية، فإن الجامعة وفرت فرص تدريب عملية بجانب المناهج النظرية، حتى تمنح طلابها الخبرات الكافية لإيجاد فرص فى سوق العمل، وبناءً عليه قامت بعمل شراكة مع أهم الشركات العالمية مثل شركة هواوى للهواتف الذكية، وشركة سيسكو صاحبة الريادة فى مجال تقنية المعلومات والشبكات من أجل توفير تدريب احترافى لطلاب الجامعة.

فعلى صعيد الإنشاءات، سعت إدارة جامعة النهضة إلى تطبيق رسالتها بتأهيل طلابها تعليميا ورياضيا وعلى الصعيد الشخصى من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير جميع ما يحتاجونه سواء ملاعب رياضية أو صالة جيمانزيوم أو وسائل للتنقل داخل الجامعة، حرصًا على راحة الطلاب بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل.