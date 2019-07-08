ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً عدد 15.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8827.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.6% خاسرا 141.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3797.59 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 94 شركة. Advertisements وارتفع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.48%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%. وجاء سهم "أسمنت تبوك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.81%، ثم سييكو ريت بنسبة 4.39%، ثم الدريس بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "هرفى للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.68% ثم مجموعة السعودية بنسبة 2.92%، ثم معادن بنسبة 2.67%.

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