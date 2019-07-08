شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% خاسراً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1532.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 723 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.65% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.59%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.83%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، ثم طقاع الخدمات بنسبة نمو 0.79%، مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.30%.